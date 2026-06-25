O que está por trás da briga pública entre Michelle e Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro busca se posicionar como alternativa no bolsonarismo diante de possíveis novos escândalos envolvendo Flávio. Andressa Anholete, Redes sociais / Agência Senado, reprodução

Não é apenas a disputa por relevância na campanha eleitoral que moveu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a gravar um extenso vídeo com críticas ao seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No entorno de Michelle, há quem diga que novas revelações sobre o Banco Master devem vir à tona, e isso tem potencial de inviabilizar a pré-candidatura dele.

No cenário de hoje, é improvável que o senador retire a candidatura ao Planalto. A pré-campanha está bem-organizada, há uma série de acordos regionais e a cúpula do PL apoia Flávio majoritariamente. O que Michelle pretende, contudo, é se colocar como a única alternativa do bolsonarismo caso o projeto não possa ir adiante.

O que gera temor entre lideranças importantes do PL não é o desempenho de Flávio nas pesquisas de intenção de voto. A queda, após a divulgação do áudio com pedido de dinheiro para Daniel Vorcaro, já era esperada e ficou dentro de uma margem considerada reversível até outubro.

Além do mais, nenhum outro candidato no campo da direita chegou a ameaçar a preferência de Flávio nos levantamentos feitos com eleitores — tanto nas pesquisas divulgadas publicamente quanto nos trackings, que servem para consumo interno dos partidos.

A preocupação gira em torno da possibilidade de novos escândalos, que, aí sim, poderiam gerar um efeito insuperável.

Desde a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle tem se envolvido diretamente nos cuidados do marido. Ela tem relatado cansaço a aliados e dificuldade de lidar com todas as demandas como presidente do PL Mulher. Ela não pretende, contudo, se afastar da política. Pelo contrário.

A queixa feita publicamente também envolve um sentimento de desprestígio, uma ideia de que ela foi isolada por Flávio e pelos outros enteados, além dos ataques pessoais que recebe há bastante tempo.