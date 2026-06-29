Na reta final da pré-eleição, governo Lula faz novo estímulo a crédito

Cerimônia de anúncio do Desenrola Adimplentes. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Divulgação

Lançado nesta segunda-feira (29), em cerimônia no Palácio do Planalto, o “Desenrola Adimplentes” oferece condições mais favoráveis para novos contratos com juros subsidiados e representa um novo estímulo do governo ao crédito. O programa tem diferentes frentes, voltadas a trabalhadores informais, celetistas, estudantes e recém-formados.

Na prática, o governo faz um novo movimento pontual para amenizar os efeitos de um problema estrutural bem maior, resultado de uma taxa Selic que permanece em patamar elevado e da histórica baixa educação financeira da população.

Do ponto de vista político e eleitoral, o anúncio desta segunda-feira representa mais uma tentativa de Lula em melhorar a percepção da população sobre os efeitos da economia no cotidiano. Além da redução do valor das parcelas, a renegociação poderá, em muitos casos, ampliar o limite disponível para a contratação de novo crédito.

Esta é a última semana antes do início do período de restrições da legislação eleitoral. A partir de 4 de julho, entram em vigor uma série de limitações à publicidade institucional, incluindo regras para a divulgação de ações e benefícios voltados à população.

O novo Desenrola contempla públicos que ficaram de fora das edições anteriores, até então voltadas exclusivamente a inadimplentes — o que é muito justo, levando em conta o esforço de quem conseguiu cumprir com contratos de alto custo. O programa também permite a renegociação de contratos com parcelas em atraso, desde que a inadimplência não ultrapasse 90 dias — critério utilizado para definir quem já é considerado inadimplente.