Mobilização do agro gaúcho pressiona por renegociação de dívidas em Brasília

Representantes de produtores rurais em frente aos prédios do Congresso Nacional, em Brasília, nesta terça-feira (30). Matheus Schuch / Grupo RBS

Dezenas de representantes dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, parlamentares e prefeitos vieram a Brasília, nesta terça-feira (30), pressionar pela votação do projeto de lei que renegocia as dívidas dos produtores. Eles se reuniram em frente ao Congresso e deram início a uma incursão pelos gabinetes dos deputados.

O movimento ocorre em paralelo ao lançamento do Plano Safra pelo governo federal. Os agricultores dizem que o impasse em relação às dívidas deixa grande parte de quem produz no Estado fora das linhas de financiamento.

Além da busca por apoio das lideranças partidárias, o movimento tenta convencer o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar em plenário o PL 5.122, texto que chegou a ser aprovado pela Câmara no ano passado, mas sofreu ajustes no Senado e agora exige nova apreciação dos deputados.

Até agora, Motta segue resistente a avançar com o texto por considerar que as regras são muito amplas e geram custo excessivo para a União. A bancada ruralista contesta a avaliação e tem dito que o impacto fiscal será pequeno caso o governo aceite a destinação de fundos constitucionais para subsidiar o alongamento dos contratos.