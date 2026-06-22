Lula avalia impacto eleitoral e relação com o Congresso antes de decidir sobre futuro do líder do governo no Senado

Lula avalia permanência de Jaques Wagner na liderança do Senado. Antonio Cruz / Agência Brasil

O futuro de Jaques Wagner (PT-BA) como líder do governo no Senado está ameaçado pela investigação da Polícia Federal (PF) que o relaciona ao escândalo do Banco Master. Mas, antes de tomar a iniciativa de uma eventual mudança, o presidente Lula está avaliando dois pontos: o impacto eleitoral e a relação com o Congresso no restante do ano.

De um lado, auxiliares têm defendido que a permanência de Jaques no cargo aumenta a cada dia a exposição do Planalto. Além disso, retira munição de Lula para criticar a relação do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Até agora, contudo, as pesquisas de intenção de voto não capturaram o real efeito da exposição que o caso pode ter levado à campanha de reeleição.

No entorno do presidente, outras pessoas não concordam com a saída imediata. Primeiro, dizem que seria uma forma de abandonar um aliado fiel e culpá-lo antecipadamente. Ainda alertam que isso poderia ampliar a dificuldade de articulação com o Senado.

Apesar das recentes derrotas do Planalto, Jaques é considerado um dos senadores mais bem relacionados da Casa. É um dos poucos petistas com fácil trânsito junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e aos principais líderes da oposição.