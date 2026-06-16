Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Acordo
Notícia

Governo confirma retirada da urgência do projeto de lei que regulamenta fim da escala 6x1

Com isso, a pauta da Casa ficará destravada e outros temas poderão ser analisados

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS