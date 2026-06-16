Daniel Vorcaro pagou hotel de luxo em Portugal para presidente da Câmara dos Deputados, diz PF

Presidente da Câmara, Hugo Motta. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

A investigação da Polícia Federal (PF) sobre o escândalo do Banco Master identificou pagamentos de suítes de luxo por Daniel Vorcaro em benefício do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI)— ex-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e considerado o político mais próximo do banqueiro.

Relatório da PF ao qual a coluna teve acesso mostra que o dono do Master realizou os pagamentos para que os dois ficassem hospedados nas melhores acomodações do hotel Four Seasons, em Portugal, durante uma semana no final de junho de 2024 — data da realização do Fórum Jurídico de Lisboa, evento organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

Leia Mais Governo aceita tirar urgência, e regulamentação do fim da escala 6x1 deve ser adiada

A PF reproduziu conversas de Vorcaro com uma assistente, demonstrando preocupação com a privacidade do evento e ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior.

"Preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro", orientou o banqueiro.

"Pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista", reformou Vorcaro.