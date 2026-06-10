Câmara apresenta proposta para fundo de desenvolvimento da região Sul, mas votação é adiada

Parecer de Arnaldo Jardim prevê fundos constitucionais para Sul e Sudeste e aumento no repasse ao FPM. Mario Agra / Câmara dos Deputados

Foi apresentado nesta quarta-feira (10) o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria fundos constitucionais de financiamento para as regiões Sul e Sudeste e aumenta repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Relator na Comissão Especial da Câmara que analisa o tema, o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) já esperava votar o parecer, mas um pedido de vista adiou a análise.

O relatório propõe a destinação de 1% da arrecadação do Imposto de Renda (IR), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto Seletivo para um novo fundo constitucional do Sul e outro 1% para um fundo constitucional do Sudeste. Além disso, prevê aumento de 1% no repasse da União ao FPM, a ser pago anualmente.

Com resistências do governo pelo impacto econômico, a votação foi adiada após um pedido de vista coletiva apresentado por parlamentares. Com isso, a análise do parecer foi transferida para a próxima reunião do colegiado – com data ainda indefinida.

O relatório estima que o aumento de 1% do FPM representaria cerca de R$ 10,7 bilhões em transferências aos municípios em 2027. Já os novos fundos constitucionais para Sul e Sudeste receberiam, cada um, aproximadamente R$ 10,7 bilhões por ano.

A Constituição de 1988 criou os fundos de financiamento para as regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). Diante dos graves fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul e dificuldades econômicas vividas nos últimos anos, o pedido de equiparação passou a ganhar mais força.