As semelhanças entre os bancos de Daniel Vorcaro e Edir Macedo

Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

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Opinião

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