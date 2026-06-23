As semelhanças entre os bancos de Daniel Vorcaro e Edir Macedo

Banco Digimais, controlado por Edir Macedo, é alvo de operação da Polícia Federal. Alan Santos / Presidência da República/Divulgação

Balanço com patrimônio inflado artificialmente, inadimplência maquiada, promessa aos clientes de retornos acima da média em CDBs, uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) como "seguro" para depósitos. São muitas as semelhanças entre o Banco Digimais, do pastor Edir Macedo, e o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Além do histórico de possíveis irregularidades, as instituições também compartilham a estratégia de usar influência política em favor dos negócios, se valendo do contato direto com lideranças dos principais partidos.

A operação da Polícia Federal (PF) contra o Digimais foi deflagrada nesta terça-feira (23), mas já era esperada há muito tempo. Os órgãos reguladores identificavam inconsistências nas operações há no mínimo dois anos.

Um dos casos de maior repercussão ocorreu no início de 2025, quando o fundo EXP1 foi à Justiça Federal de São Paulo exigir a devolução de aproximadamente R$ 500 milhões. Uma auditoria identificou mais de 22 mil carteiras de crédito sem lastro vendidas pelo banco de Edir Macedo ao fundo.

Além das mesmas classes de ativos, os investigadores também identificaram "coincidências" entre gestores e administradores do Digimais e do Master.