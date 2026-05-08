Saiba o verdadeiro motivo dos discursos a favor da CPI do Banco Master no Congresso

Fachada do Congresso Nacional (foto de arquivo). Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

Parlamentares ligados ao governo e à oposição bolsonarista intensificaram, nos últimos dias, os discursos em defesa da criação de uma CPI do Banco Master por um motivo simples: a instalação da comissão é considerada praticamente inviável.

Nos bastidores, o principal interesse é disputar a narrativa antes das eleições e associar o maior escândalo financeiro da história do país ao grupo político mais envolvido no caso.

A abertura de uma CPI dependeria diretamente da disposição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Além de não demonstrarem interesse na medida, ambos firmaram acordos informais para priorizar outras pautas, como a derrubada do veto relacionado à redução de penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe.

Na reta final da legislatura e a apenas cinco meses das eleições, lideranças do Congresso admitem reservadamente que sequer haveria tempo hábil para instalar a comissão, conduzir uma investigação ampla e avançar além do que já foi revelado até agora pela Polícia Federal (PF).

Com a nova fase da operação Compliance Zero, que revelou nesta semana supostos pagamentos ao presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, a base governista montou uma força-tarefa para reforçar a associação entre o senador e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Os dois, de fato, mantêm proximidade política. Além de ter sido ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro chegou a ser cogitado como possível vice na chapa de Flávio.

Diante do desgaste, Flávio reagiu expondo ligações de Vorcaro com Duda Lima, empresário próximo a autoridades do PT da Bahia e também alvo das investigações.

No Palácio do Planalto, cresceu nos últimos dias a avaliação de que o presidente Lula deve explorar politicamente o escândalo do Master a partir da tese de que as principais conexões políticas de Vorcaro estariam ligadas a nomes da direita. Ao mesmo tempo, integrantes do governo demonstram cautela diante do suposto envolvimento de ministros do STF com o banqueiro — fator que pode acabar atingindo também a imagem do próprio governo.