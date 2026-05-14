Qual a chance de Michelle Bolsonaro ser candidata a presidente após revelações sobre Flávio e Master

Michelle esteve na posse do ministro Nunes Marques como presidente do TSE, na última terça (12). SERGIO LIMA / AFP

O passado de Flávio Bolsonaro sempre foi uma preocupação entre seus aliados. Quando o senador foi definido como pré-candidato à presidência da República, parlamentares e outras pessoas influentes no seu entorno não escondiam em conversas reservadas o temor de a Polícia Federal (PF) "puxar a capivara" dele – referência a uma varredura ampla em sua vida.

O que foi revelado sobre o Banco Master, contudo, vai além do que era esperado pelos próprios aliados e pode comprometer diretamente o projeto presidencial. A depender do desgaste junto à opinião pública, não se pode descartar a possibilidade de Flávio ceder o lugar a outro candidato. Mas esta alternativa, ao menos até hoje, é considerada muito remota.

Parlamentares e lideranças evangélicas próximas à esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro se animaram com a possibilidade de Michelle ganhar espaço internamente e assumir o posto de Flávio. Mas há uma série de entraves para o plano.

Com a prisão domiciliar, Michelle passou a se envolver mais nos cuidados do marido e se afastou da política. O senador consolidou palanques nos Estados e já assumiu uma série de compromissos regionais. Além disso, a ex-primeira-dama tem pouca articulação com lideranças relevantes e também leva o sobrenome da família, o que manteria eventual resistência de parte do eleitorado.

A pré-campanha ficou fragilizada pelos conflitos de versões para explicar a relação com Daniel Vorcaro e a doação de ao menos R$ 61 milhões para o filme que contará a história de Jair Bolsonaro. O próprio senador, que há pouco tempo dizia não ter contato algum com o banqueiro, agora admite ter negociado a verba.