Pedido de vista adia votação de projeto que renegocia dívidas de agricultores no Senado

Problemas climáticos consecutivos no Estado agravaram situação do setor. Renan Mattos / Agencia RBS

A análise pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Projeto de Lei 5.122, que renegocia dívidas rurais de produtores atingidos por eventos climáticos extremos, foi adiada para a semana que vem. O tema entrou em debate nesta quarta-feira (13), mas um pedido de vista coletivo protelou a votação.

Relator do projeto, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) elaborou um parecer que abarca as principais reivindicações do agro, mas mantém uma divergência importante com o governo que poderá dificultar a execução.

Nas últimas semanas, o senador tentou entendimento com o Ministério da Fazenda, mas se deparou com resistência a pontos essenciais da proposta original, aprovada na metade do ano passado pela Câmara. Tanto a equipe econômica quanto a cúpula do Planalto não concordam com o uso de R$ 30 bilhões do fundo social do Pré-Sal para subsidiar o alongamento dos contratos.

Mesmo com o impasse, Calheiros decidiu pautar o projeto original e até ampliou o universo de dívidas que poderiam ser renegociadas. Pela nova redação, podem ser incluídas operações contratadas até 31 de dezembro de 2025, e não apenas até junho daquele ano, como previa o texto original.

A proposta abrange parcelas vencidas e vincendas de crédito rural, empréstimos usados para liquidação de dívidas agrícolas e Cédulas de Produto Rural (CPRs).

Além do fundo do Pré-Sal, o relator incluiu autorização para utilização de superávits de outros fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda como fonte adicional de recursos, além da possibilidade de emissão de títulos do Tesouro Nacional para operações de alongamento de dívidas. O texto também abre espaço para a criação de novas linhas de crédito voltadas à composição de débitos de produtores inadimplentes entre 2024 e abril de 2026.

As regras preveem prazo de pagamento de até dez anos e carência de três anos. As taxas de juros variam conforme o perfil do produtor: 3,5% ao ano para beneficiários do Pronaf, 5,5% para produtores enquadrados no Pronamp e 7,5% para os demais produtores rurais.

Período de catástrofes climáticas

O relatório de Calheiros estabelece critérios mais amplos para enquadramento dos beneficiários. Poderiam aderir produtores localizados em municípios com histórico recorrente de calamidade pública, elevado índice de inadimplência rural ou perdas significativas de produção agropecuária entre 2012 e 2025. Antes, o ano de partida era 2020. Permanece a exigência de comprovação de perdas de pelo menos 30% em duas ou mais safras.

O texto também permite o uso de atestados digitais baseados em análise geoespacial e dados meteorológicos, além de laudos técnicos emitidos por profissionais habilitados pelo Ministério da Agricultura.

Na justificativa do parecer, Renan Calheiros afirma que o agravamento dos eventos climáticos extremos no país exige medidas emergenciais para preservar a capacidade produtiva do setor agropecuário. O relatório cita prejuízos de R$ 732 bilhões provocados por desastres climáticos no Brasil entre 2013 e 2024, além de destacar as enchentes no Rio Grande do Sul e os episódios recorrentes de seca como exemplos da vulnerabilidade climática enfrentada pelo campo brasileiro.