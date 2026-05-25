PEC do fim da escala 6x1 terá transição de um ano e será votada em comissão nesta semana; veja detalhes

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (25) as principais definições sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que termina com a escala 6x1. Atendendo a um apelo do governo, Motta viabilizou um texto que estabelece uma transição rápida para a redução da carga horária semanal.

Como funcionaria a transição

Caso a PEC seja aprovada pela Câmara e pelo Senado, a jornada semanal máxima cairia de 44 horas para 42 horas após 60 dias da promulgação da lei.

Depois de mais um ano, iria de 42 horas para 40 horas.

O anúncio foi feito ao lado do relator da PEC, deputado Léo Prates (Republicanos-BA), de parlamentares da base governista e ministros. O texto final será submetido à votação na comissão especial ainda nesta semana, e depois já encaminhado para votação em plenário.

Apesar do acordo, o texto ainda poderá sofrer alterações. Há forte resistência entre parlamentares da oposição à proposta, além de um esforço para ampliar o período de transição.