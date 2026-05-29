Lula decide enfrentar presidente do Senado e faz aposta arriscada ao reenviar Messias ao STF

Aprovação de Messias dependerá do momento da votação. Geraldo Magela / Agência Senado

O presidente Lula já dava sinais a aliados nos últimos dias sobre a intenção de reenviar ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao confirmar a decisão, nesta sexta-feira (29), ele externou a lógica de uma escolha que é extremamente arriscada. Segundo Lula, a derrota de Messias foi unicamente por motivação política, não por sua capacidade técnica.

Lula sabe que neste momento corre risco de sofrer mais uma derrota. Aposta, contudo, que sua pré-candidatura à reeleição ganhará força nos próximos meses e aumentará a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Afinal, muitas das decisões tomadas pelo Congresso agora já levam em conta a perspectiva de quem ocupará o Planalto nos próximos quatro anos.

Mais do que reforço na articulação política, a aprovação de Messias dependerá do momento da votação. As lideranças do governo devem ter cautela para só avançar com o pedido de pauta no momento em que houver segurança de apoio suficiente.

Além do mais, há uma dúvida jurídica sobre a possibilidade de nova apreciação em 2026. A rigor, o regimento do Senado impediria a análise de uma autoridade rejeitada no mesmo ano.

A rejeição de Messias, 30 dias atrás, foi uma derrota retumbante para Lula e parecia ser o início de um ciclo de fortalecimento da oposição, especialmente do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Mas logo depois veio a revelação do financiamento milionário do Banco Master ao filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, as relações do senador com o banqueiro, e um consequente desgaste nas pesquisas de intenção de votos.