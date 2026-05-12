Lula aposta no combate ao crime no "andar de cima" em busca de marca na Segurança

Lula anunciou medidas em cerimônia na manhã desta terça (12). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Considerado um dos principais pontos de vulnerabilidade do governo, o tema da segurança pública entrou no centro de uma estratégia política e eleitoral do presidente Lula. O objetivo é criar uma marca positiva de combate ao crime "no andar de cima", ou seja, contra líderes de organizações que expandiram negócios para setores lícitos e agem até mesmo dentro de instituições públicas.

Nesta terça-feira (12), ao lançar um pacote de investimentos de até R$ 11 bilhões contra o crime organizado, o presidente exaltou a Operação Carbono Oculto – que no ano passado atingiu um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de combustíveis – e outras iniciativas com participação integrada de órgãos federais e estaduais.

Sem citar nominalmente a operação policial comandada pelo governo do Rio de Janeiro que matou mais de cem pessoas nos morros do Alemão e da Penha, Lula defendeu que o combate ao crime não pode olhar apenas para favelas.

— Muitas vezes, o criminoso não é o pobre, o negro, o desempregado que está em bairro pobre. Muitas vezes, o responsável é um engravatado que está no andar alto, tomando whisky e zombando da nossa cara — disse Lula, em discurso no Palácio do Planalto.

— O crime às vezes está no meio empresarial, no Judiciário, no Congresso ou no futebol — completou.

No encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, Lula reforçou a intenção de fortalecer os acordos de cooperação contra o crime organizado, mas frisou que a atuação das facções não parte apenas do Brasil.

— Eu disse ao Trump: se você quer combater o crime organizado, tem que entregar alguns nossos que estão morando em Miami. Tem lavagem de dinheiro do crime no Brasil sendo feita nos Estados Unidos.