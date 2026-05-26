Governo fecha acordo com Congresso e destrava votação de projeto para renegociação de dívidas rurais

Mais de 90% das dívidas a serem renegociadas são de produtores gaúchos afetados por eventos climáticos extremos. Renan Mattos / Agencia RBS

Após semanas de negociações, governo federal e parlamentares chegaram a um acordo para avançar com o projeto que prevê a renegociação de dívidas de produtores rurais. O texto deverá ser votado nesta quarta-feira (27) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, em seguida, apreciado pelo plenário da Casa.

A construção do entendimento ocorreu depois de divergências entre o Ministério da Fazenda e integrantes do Congresso sobre as fontes de financiamento da proposta e os critérios para adesão ao programa. Na semana passada, a tramitação chegou a ser adiada após pedido do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que buscava mais tempo para consolidar um consenso.

O projeto em discussão tem como base o PL 5.122, já aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ele sofrerá ajustes. Um dos principais pontos será a retirada do uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação. Segundo parlamentares envolvidos nas tratativas, a equipe econômica se comprometeu a disponibilizar recursos da União para equalização de juros e criação de um fundo garantidor.

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS), uma das articuladoras do acordo, afirmou que as mudanças preservam a essência da proposta original.

— A solução construída muda muito pouco do que está no PL 5.122. Desde o início, o governo não queria utilizar o Fundo Social, mas existem outros mecanismos. O importante é que amanhã votaremos — declarou.

Outro ponto considerado decisivo no acordo envolve os critérios para acesso às condições mais vantajosas de renegociação. O benefício com juros controlados deverá atender produtores que registraram pelo menos duas perdas de safra, com comprometimento mínimo de 30% da área produtiva.

Pelas estimativas apresentadas durante as negociações, mais de 90% das dívidas enquadradas nesse perfil estão concentradas no Rio Grande do Sul, em função dos sucessivos eventos climáticos extremos nos últimos anos.

Líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que a mudança busca direcionar os recursos públicos aos agricultores que mais precisam.

— O Tesouro Nacional vai aportar recursos para equalização da taxa de juros. Ainda não é possível estimar valores porque dependerá do número de produtores enquadrados nos critérios — afirmou.

O texto também prevê dois anos de carência para início dos pagamentos e parcelamento das dívidas em até dez anos. Agricultores atingidos por eventos climáticos severos poderão renegociar sem pagamento de entrada. A proposta ainda permite o alongamento de contratos firmados com juros livres, reenquadrando operações em linhas com juros subsidiados.

A expectativa de parlamentares envolvidos na negociação é de que a votação desta quarta represente o passo decisivo para destravar uma das pautas mais aguardadas pelo setor agropecuário.