Flávio Bolsonaro reúne aliados para explicar visita e garante que não haverá novas revelações sobre relação com Vorcaro

Flávio Bolsonaro afirmou a aliados que não há risco de novos desdobramentos sobre financiamento do filme “Dark Horse”. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo parlamentares que participaram da reunião, Flávio não foi cobrado pelos colegas de partido. Ao lado do líder da oposição no Senado e coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL-RN), ele tomou a iniciativa de dizer que foi ao encontro do banqueiro para tratar do contrato de financiamento do filme Dark Horse e para colocar fim à parceria.

Aos aliados, o senador também rebateu os resultados da pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta semana, que demonstram queda de desempenho, e reforçou que sua candidatura é inegociável.

— Ele é candidatíssimo, não tem discussão nenhuma sobre mudar a escolha do partido. E ele nos garantiu que não tem mais nada na relação com o Vorcaro, somente a questão de viabilizar o filme — afirmou um dos presentes na reunião à coluna.

A informação sobre o encontro presencial entre ele e Vorcaro após o banqueiro ser liberado da prisão já estava circulando em Brasília pelo menos desde a noite de segunda-feira (18). O caso foi revelado pelo portal Metrópoles minutos após a reunião desta terça ser encerrada.

Flávio também disse aos aliados que as desconfianças sobre o volume de recursos aplicados no filme serão superadas assim que a produção for exibida.

— Ele falou muito bem do filme, acha que com a estreia vai ficar claro que é um filme do padrão americano, dos melhores filmes de Hollywood — complementou um deputado aliado.

Uma prévia da produção de Dark Horse, filme que conta a história de Jair Bolsonaro, passou a ser divulgada nesta semana.

Questionado pela imprensa, o senador não soube precisar o custo total do filme. Ele estimou aproximadamente US$ 16 milhões (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual).