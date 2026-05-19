Flávio Bolsonaro reúne aliados para explicar visita e garante que não haverá novas revelações sobre relação com Vorcaro

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reuniu parlamentares de seu partido, nesta terça-feira (19), e explicou as circunstâncias da visita que fez a Daniel Vorcaro logo após a primeira prisão do banqueiro. Ele garantiu a deputados e outros aliados que sua relação com o dono do Banco Master se restringe ao financiamento do filme sobre a vida do pai, e que não há risco de divulgação pela imprensa de novos desdobramentos.
Segundo parlamentares que participaram da reunião, Flávio não foi cobrado pelos colegas de partido. Ao lado do líder da oposição no Senado e coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL-RN), ele tomou a iniciativa de dizer que foi ao encontro do banqueiro para tratar do contrato de financiamento do filme Dark Horse e para colocar fim à parceria.
Aos aliados, o senador também rebateu os resultados da pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta semana, que demonstram queda de desempenho, e reforçou que sua candidatura é inegociável.
— Ele é candidatíssimo, não tem discussão nenhuma sobre mudar a escolha do partido. E ele nos garantiu que não tem mais nada na relação com o Vorcaro, somente a questão de viabilizar o filme — afirmou um dos presentes na reunião à coluna.
A informação sobre o encontro presencial entre ele e Vorcaro após o banqueiro ser liberado da prisão já estava circulando em Brasília pelo menos desde a noite de segunda-feira (18). O caso foi revelado pelo portal Metrópoles minutos após a reunião desta terça ser encerrada.
Flávio também disse aos aliados que as desconfianças sobre o volume de recursos aplicados no filme serão superadas assim que a produção for exibida.
— Ele falou muito bem do filme, acha que com a estreia vai ficar claro que é um filme do padrão americano, dos melhores filmes de Hollywood — complementou um deputado aliado.
Uma prévia da produção de Dark Horse, filme que conta a história de Jair Bolsonaro, passou a ser divulgada nesta semana.
Questionado pela imprensa, o senador não soube precisar o custo total do filme. Ele estimou aproximadamente US$ 16 milhões (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual).
Segundo o site Intercept, que revelou as relações entre Flávio e Vorcaro, a promessa do banqueiro foi de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões à época), dos quais US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) foram pagos.