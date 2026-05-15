Flávio Bolsonaro diz que o irmão Eduardo se sustenta nos EUA com dinheiro do pai e não fez uso de verbas do Master

Advogado de Eduardo Bolsonaro (E) é gestor de fundo que recebeu recursos pedidos por Flávio (D) a Daniel Vorcaro. SAUL LOEB e EVARISTO SA / AFP

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira (15), que seu irmão Eduardo se sustenta nos Estados Unidos com doação de dinheiro feita pelo pai e com reservas próprias. O repasse pelo Banco Master de ao menos R$ 61 milhões foi integralmente para custear o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, segundo o senador, e não serviu para uso pessoal do irmão.

A suspeita de desvio de finalidade, que agora é investigada pela Polícia Federal (PF), surgiu pela relação entre Eduardo e o advogado Paulo Calixto, advogado do ex-deputado para questões migratórias e responsável por gerir o fundo que recebeu repasses do banco de Daniel Vorcaro. Também foi reforçada pelo volume de investimentos – considerado muito acima da média para uma produção deste tipo por especialistas na área.

— A todo momento, estão tentando criar narrativas mentirosas. [Eduardo] não recebeu, continuo confirmando aqui, não recebeu — argumentou.

Questionado sobre a origem do dinheiro que sustenta o ex-deputado no exterior, ele complementou:

— Vocês inclusive bateram em função de o presidente Bolsonaro ter feito uma doação para ele lá fora poder se sustentar, ele tinha um pouco de reservas e está sobrevivendo desta forma. Obviamente, está tentando regularizar a sua situação para poder trabalhar normalmente.

Em junho do ano passado, o jornal Folha de S.Paulo revelou o envio de um pix de R$ 2 milhões pelo presidente ao filho. Na ocasião, Bolsonaro confirmou a transferência e justificou se tratar de "dinheiro limpo".

Na entrevista concedida a jornalistas nesta sexta, no aeroporto de Brasília, Flávio não soube precisar o custo total do filme Dark Horse, cuja estreia nos cinemas está prevista para este ano. Ele estimou aproximadamente US$ 16 milhões (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual).

Segundo o site Intercept, que revelou as relações entre Flávio e Vorcaro, a promessa do banqueiro foi de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões à época), dos quais US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) foram pagos.