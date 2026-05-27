Em ano eleitoral, deputados que rechaçavam fim da escala 6x1 votam a favor e celebram vitória

PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada em Comissão Especial. Vinícius Loures / Câmara dos Deputados/Divulgação

A discussão sobre o fim da escala 6x1 mudou de rumo e até mesmo os parlamentares que se posicionavam contra a redução da jornada passaram a apoiar a mudança. Na comissão especial que discutiu o tema, somente quatro entre 38 deputados votaram contra o projeto nesta quarta-feira (27).

Mais do que a discussão de mérito, o que pesa na decisão dos parlamentares neste momento é a pressão popular e a proximidade das eleições. O texto será analisado ainda nesta quarta em plenário e a tendência é de aprovação por ampla maioria.

Há poucas semanas, enquanto o futuro da PEC ainda era incerto, houve forte movimento de parlamentares contra o projeto. Depois, eles articularam uma emenda, apresentada pelo deputado Sérgio Turra (PP-RS), para impor uma transição de 10 anos para as mudanças. A proposta reuniu assinaturas de 176 deputados.

A lista de deputados que defendiam a transição longa incluía, principalmente, parlamentares do PL (61), PP (32), União (23), Republicanos (17) e MDB (13). Todos os partidos, agora, orientaram favoravelmente à aprovação do texto. Dos quatro parlamentares que votaram contra, dois são gaúchos, ambos do PL: Maurício Marcon e Osmar Terra.

Na sessão da comissão especial, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), defendeu o fim da escala 6x1 e provocou os autores da proposta a retirarem o período de 60 dias para implementação da lei. Na prática, uma forma de fortalecer a narrativa a favor da matéria.

Impacto econômico

Sem encontrar eco para suas preocupações na Câmara, representantes do setor produtivo já começaram a concentrar esforços no Senado. Os empresários defendem mudanças no texto elaborado na Câmara para garantir redução do custo de contratação e menor impacto para os empregadores.