Câmara vai enxugar PEC sobre fim da escala 6x1; pontos polêmicos serão negociados dentro de projeto do governo

Comissão especial da Câmara debateu o tema nesta terça (12). Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fechou acordo com líderes do governo para que a PEC sobre o fim da escala 6x1 fique restrita aos pilares centrais da proposta. Pontos polêmicos, como as regras de transição, serão discutidos dentro do projeto de lei que o Planalto enviou em regime de urgência. A discussão deve ser mais longa, mas o objetivo é concluí-la ainda neste ano.

O arranjo contou com anuência do relator da PEC na Câmara, Léo Prates (Republicanos-BA), e o presidente da comissão especial formada para discutir o tema, Alencar Santana (PT-SP). Mudanças na Constituição exigem número maior de votos para aprovação (três quintos dos parlamentares). Por isso, o arranjo deve facilitar o trâmite.

Os quatro eixos previstos para a PEC preveem: proibição de escalas de trabalho com apenas uma folga por semana; redução da carga horária semanal de 44h para 40h; veto a corte de salários; e respeito a convenções coletivas.

No projeto de lei, além das regras de transição, será discutido o funcionamento das escalas para profissões específicas.

— Há um acordo entre o presidente da Câmara e o governo de que qualquer regulamentação não vai desfigurar o objetivo. Uma transição longa, por exemplo, não será admitida — disse à coluna o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS).

Ao discutir a regulamentação em um projeto de lei, o governo também espera ter mais controle sobre o texto final. Diferentemente da PEC, cuja promulgação cabe ao Congresso, no projeto ordinário o presidente tem poder de veto.