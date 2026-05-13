Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Negociação
Notícia

Câmara vai enxugar PEC sobre fim da escala 6x1; pontos polêmicos serão negociados dentro de projeto do governo

Para reduzir resistências ao texto principal, transição e regras específicas para categorias serão discutidas em fase posterior de regulamentação

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