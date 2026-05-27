Câmara liga “modo turbo” e deve concluir votação sobre fim da escala 6x1 ainda hoje

Texto deve ser votado na comissão especial e no plenário nesta quarta (27); proposta reduz jornada semanal para 40 horas. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / Divulgação

A Câmara dos Deputados acelerou a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A expectativa é de que o texto seja votado ainda nesta quarta-feira (27), tanto na comissão especial responsável pela análise da matéria quanto no plenário da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou o “modo turbo”, recorrendo a mecanismos regimentais para reduzir o tempo de tramitação.

A condução da proposta também reforça a aproximação entre Motta e o presidente Lula, em uma articulação que busca protagonismo político em torno da redução da jornada de trabalho. Além de atuar para preservar os principais pontos do texto, o presidente da Câmara participou diretamente das negociações para ampliar apoio entre lideranças partidárias.

Por se tratar de uma PEC, a proposta exige ao menos 308 votos favoráveis entre os 513 deputados para ser aprovada. Nos bastidores, o principal desafio apontado é garantir quórum elevado durante a votação. Parlamentares contrários à mudança, mas receosos de desgaste eleitoral, poderiam optar pela ausência.

Em contrapartida, o envolvimento direto de Motta e o esforço para acelerar a análise são interpretados por interlocutores como indicativos de que o levantamento interno de votos aponta margem confortável para aprovação.

Nos últimos dias, representantes do setor privado intensificaram a articulação em Brasília e tentaram sensibilizar parlamentares sobre possíveis impactos econômicos da medida, além de defender maior prazo para discussão do tema. Na Câmara, porém, a mobilização teve pouco efeito. Entre os opositores à redução da jornada, a avaliação é que o principal espaço para mudanças no texto pode estar no Senado.