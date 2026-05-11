Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Tensão Legislativo x Judiciário
Análise

Após suspensão da lei da dosimetria, Congresso volta a articular projeto que limita atuação do STF

Decisão de Alexandre de Moraes desencadeou nova mobilização a favor da PEC que impede que decisões individuais de integrantes da Supremo suspendam a eficácia de leis ou de atos dos outros Poderes

Matheus Schuch

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