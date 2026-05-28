Apoio popular e placar elástico na Câmara pressionam Senado a acelerar fim da escala 6x1

Davi Alcolumbre (União-AP) é presidente do Senado. Andressa Anholete / Agência Senado / Divulgação

A dificuldade na relação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), poderá influenciar na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da escala 6x1. Mas parlamentares da base governista acreditam que o apelo popular em torno do tema e o placar expressivo na votação realizada na Câmara irão pressionar Alcolumbre a dar celeridade.

Até agora, o presidente do Senado só garantiu a aliados que não imporá dificuldades à tramitação. A dúvida é se ele estará disposto a adotar a mesma postura do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que fez uma série de manobras regimentais para aprovação rápida do texto.

O primeiro passo de tramitação no Senado será a análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Presidida por Otto Alencar (PSD-BA), um dos principais aliados do governo, a comissão deve dar andamento rápido ao tema.

A principal dúvida é quando Alcolumbre irá pautá-la em plenário e se ele vai apoiar os termos aprovados pelos deputados.

Em outubro, dois terços das cadeiras do Senado estarão em disputa. O interesse eleitoral que moveu 472 dos 513 deputados a votarem a favor (inclusive aqueles que discursavam contra o projeto) também estará presente na decisão da maioria dos senadores.

Contudo, como já se viu em votações recentes, o presidente do Senado tem ampla influência sobre a Casa. Alcolumbre poderá trabalhar, por exemplo, por alguma alteração da proposta, como no tempo de transição para implementação das novas regras. Se isso ocorrer, o texto teria de retornar para nova análise dos deputados - criando dificuldades para ser viabilizado antes do recesso de julho.

Próximos passos da PEC: