Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Pesquisa eleitoral
Análise

Apesar da queda, campanha de Flávio Bolsonaro comemora resultado do DataFolha; entenda

Aliados do senador observam que adversários de direita não cresceram e que mudança está dentro da margem de erro

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS