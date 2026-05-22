Apesar da queda, campanha de Flávio Bolsonaro comemora resultado do DataFolha; entenda

No cenário de segundo turno, o DataFolha mostra Lula com 47% das intenções de voto e Flávio com 43%. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Evaristo Sa / AFP

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra crescimento das intenções de voto do presidente Lula (PT) após a revelação das relações entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. O resultado já era esperado na campanha do senador e foi motivo de comemoração por dois motivos.

Primeiro, os aliados de Bolsonaro acreditavam que uma queda de até 5% facilitaria o discurso interno de que o dano da crise foi pequeno e pode ser revertido. Uma queda maior poderia inclusive fortalecer a pressão por troca de candidatura.

Outro ponto observado é sobre o desempenho dos demais candidatos de direita. Eles não cresceram na pesquisa, na comparação com o levantamento anterior. Isso mostra a dificuldade cada vez maior de uma terceira via ganhar tração.