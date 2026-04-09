Zema vê omissão de Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado em críticas sobre STF e Master

Pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema afirmou nesta quinta-feira (09) que há omissão quase generalizada da classe política sobre o escândalo do Banco Master. Criticou, inclusive, a postura dos pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD).

— O que está acontecendo com a maioria dos pré-candidatos e políticos no Brasil? Está todo mundo caladinho. O presidente, os ministros do Supremo, com rara exceção, os presidentes da Câmara, do Senado. Todo mundo omisso — afirmou, em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Questionado se a crítica também é válida para Flávio e Caiado, Zema completou:

— É só acompanhar. Eu não tenho acompanhado tudo que eles falam porque minha rotina está atribulada, mas eu não tenho visto (críticas críticas deles), não. Teve uma cena em que os candidatos estavam juntos, foram questionados e se evadiram. Ficar calado com esta pouca vergonha em Brasília? Para mim é um absurdo.

Ex-governador de Minas Gerais falou à Rádio Gaúcha nesta quinta (9). GZH / Reprodução

Zema disse que não tem "rabo preso" com os escândalos, por isso seguirá exigindo punição exemplar aos envolvidos em ilícitos com Daniel Vorcaro.

No entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, o nome de Zema é um dos favoritos para compor uma chapa com Flávio. Durante a entrevista, no entanto, ele garantiu que manterá a pré-candidatura até o fim. Entre partidos de centro, a preferência para a vaga de vice é pela senadora Tereza Cristina (PP-MT).