Testes para ampliação da mistura de biodiesel devem começar em maio

A primeira etapa vai avaliar o impacto dos combustíveis renováveis em motores. Félix Zucco / Agencia RBS

O Ministério de Minas e Energia (MME) deve iniciar no mês que vem os testes para ampliar a mistura obrigatória de biodiesel no país. A iniciativa integra a estratégia do governo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e avançar na descarbonização da matriz de transportes.

A previsão de início dos testes foi feita nesta quinta-feira (23) pelo diretor do Departamento de Biocombustíveis do MME, Marlon Arraes, durante evento em São Paulo.

A análise técnica, que inclui o impacto dos combustíveis renováveis nos motores, é etapa necessária antes de qualquer ampliação do percentual obrigatório de biodiesel, atualmente em 15%. A primeira meta é elevar a mistura para 16%, avanço que depende da validação dos ensaios. Após essa fase, os estudos também devem avaliar a viabilidade de elevação gradual até 20%, conforme previsto na Lei do Combustível do Futuro.

O setor espera que os testes sejam concluídos ainda neste ano, permitindo o aumento imediato da mistura. Mas ainda será necessária a contratação de equipamentos e a estruturação da infraestrutura.

— Temos uma grande oportunidade de reduzir a dependência de importação de diesel fóssil e garantir previsibilidade de preços. O setor está pronto para aumentar a produção e inclusive já se dispôs a ajudar a financiar os custos da testagem — afirma o presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Jerônimo Goergen.

A urgência sobre o aumento da mistura também é defendida pela FPBio (Frente Parlamentar do Biodiesel), que liderou os debates que culminaram na Lei do Combustível do Futuro, estabelecendo a ampliação do uso de produtos renováveis.

"Se o Brasil não tivesse hoje a mistura de 15% de biodiesel no diesel, a dependência externa seria ainda maior, a vulnerabilidade mais acentuada e o impacto sobre preços internos muito mais severo. A política de mistura obrigatória já funciona como instrumento de blindagem econômica e energética. Avançar para o B16 representa uma resposta imediata à escalada dos preços internacionais e à instabilidade no fornecimento global", disse, em nota, a FPBio.

O debate sobre a ampliação da mistura ocorre no contexto mais amplo de preocupação com a segurança energética. Atualmente, cerca de 27% do diesel consumido no Brasil é importado, cenário que expõe o país à volatilidade do mercado internacional. Tensões geopolíticas recentes, como a guerra envolvendo Estados Unidos e Irã, têm impactado os preços e a oferta global de combustíveis.

Nesta semana, durante participação na Feira de Hannover, na Alemanha, o presidente Lula voltou a defender os biocombustíveis como alternativa estratégica para reduzir a dependência externa e fortalecer a autonomia energética dos países.