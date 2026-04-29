Por que é tão difícil prever se Messias será aprovado para o STF

Messias precisa de ao menos 41 votos favoráveis para ser aprovado. Andressa Anholete / Agência Senado/Divulgação

A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (29), está longe de ser apenas uma análise de suas condições técnicas para assumir uma cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, há uma disputa política antecipada entre governo e oposição, divergências diretas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além do contexto de desgaste institucional do STF.

Mesmo para lideranças experientes do Congresso, ficou praticamente impossível prever o placar da votação. Em plenário, são necessários ao menos 41 votos favoráveis entre os 81 membros. A votação é secreta, o que aumenta a possibilidade de os parlamentares anunciarem o voto para um lado e se posicionarem do outro.

O Senado nunca reprovou a indicação de um ministro do STF desde a redemocratização. No entanto, os placares passaram a ficar mais apertados nos últimos anos. As menores margens ocorreram nas análises dos ministros Flávio Dino e André Mendonça, ambos aprovados com 47 votos.

No entorno de Messias, há um otimismo moderado. Além do extenso roteiro por gabinetes e do empenho do Planalto por seu nome, ele contou com apoios estratégicos no STF. Considerado um dos ministros mais poderosos na atualidade, por ser relator das investigações sobre o Banco Master e o INSS, Mendonça tem defendido a aprovação.

Na oposição, além de uma campanha intensa nos bastidores e da mobilização em redes sociais, a expectativa de rejeição de Messias contabiliza as baixas provocadas por Alcolumbre. Defensor do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o STF, ele atrasou por cinco meses a sabatina e tem trabalhado por uma derrota para o governo.

A poucos meses das eleições, o resultado da sabatina de Messias poderá influenciar diretamente os rumos do Poder, especialmente se ele for rejeitado. Além de fortalecer a oposição, o resultado provocaria um desgaste inédito na relação entre Congresso, Planalto e STF.