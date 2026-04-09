Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Queda de cobertura
Notícia

Por que as lavouras brasileiras têm a menor área coberta por seguro em quase 20 anos

Queda da proteção ocorre justamente após sequência de perdas por eventos climáticos

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS