Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Contra o relator
Notícia

Manobra de última hora deve derrotar relatório da CPI do Crime Organizado; entenda

Articulação envolve presidente do Senado e base governista contra indiciamento de ministros do STF

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS