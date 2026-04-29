Lula terá dificuldade para aprovar novo ministro do STF antes das eleições

Advogado-geral da União recebeu 42 votos contrários. Andressa Anholete / Agência Senado/Divulgação

A rejeição ao nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) é muito mais do que um derrota para o Planalto e um fato inédito em mais de 130 anos. O resultado escala a crise institucional, rompe de vez as relações do Planalto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e cria uma barreira quase intransponível para que um novo nome de Lula ao STF seja aprovado antes das eleições.

A capacidade técnica do advogado-geral da União sequer foi tema relevante na sabatina ocorrida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Enquanto Messias se desdobrava em argumentos, Alcolumbre se trancou no gabinete e disparou diversas ligações a aliados estratégicos. O pedido era simples e direto: votar contra Messias. O argumento também era curto e fácil de entender: vamos dar mais um ministro a Lula?

A resistência de Alcolumbre a Messias não é novidade. No ano passado, ele trabalhou pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e não escondeu a frustração com a decisão de Lula. As divergências com Pacheco foram superadas e ele inclusive aceitou concorrer ao governo de Minas no palanque de Lula. Mas Alcolumbre não ficou satisfeito.

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Após semanas de articulação de parlamentares governistas e de uma ala do STF, o governo considerava seguro submeter Messias à análise de plenário. Mesmo com margem apertada, considerava ter votos suficientes. Mas Alcolumbre não cedeu e decidiu abandonar o alinhamento que possuía desde o início do governo Lula para abraçar o movimento encabeçado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula nas eleições.

A base de Lula no Senado é frágil desde o início do atual mandato. Ao entregar cargos e recursos importantes a Alcolumbre, o presidente conseguiu aprovar a maioria dos projetos e o enxergava como aliado. Com o rompimento, o Planalto deverá ter dificuldades não apenas para aprovar um novo nome ao STF, mas até mesmo para fazer alguns projetos estratégicos andarem na Casa.

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