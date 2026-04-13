Lula percebe com atraso que pouca coisa melhorou na fila do INSS

Lula prometeu zerar a fila durante a campanha de 2022 (foto de arquivo). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Zerar a fila do INSS foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. Porém, no último ano de mandato, o governo ainda se vê diante de um estoque de 2,7 milhões de pedidos de benefícios.

A solução foi anunciar nesta segunda-feira (13) a terceira mudança no comando do órgão, em uma tentativa de acelerar resultados antes das eleições de outubro.

O presidente demitido, Gilberto Waller, ficou 11 meses à frente do cargo e havia anunciado na semana passada um balanço recorde de 1,625 milhão de processos concluídos, com redução de 334 mil processos (11%) entre pedidos que já possuem o chamado Reconhecimento Inicial de Direitos (RID).

O resultado não foi suficiente para superar as divergências entre Waller e o ministro da Previdência, Wolney Queiroz. Escolhida para comandar o INSS a partir de agora, a servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira terá o desafio de mostrar resultados concretos em menos de seis meses.