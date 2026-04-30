Lula agirá com cautela contra presidente do Senado porque ainda tem esperança de aprovar outro ministro para o STF

Nas primeiras horas após o resultado ser proclamado , Lula não escondeu a indignação. Aliados falavam em rompimento imediato com Alcolumbre. Nesta quinta-feira (30), no entanto, a sinalização é de que a resposta virá aos poucos. O chefe do Executivo irá avaliar se ainda é possível estabelecer uma ponte com o Senado e viabilizar a aprovação de um novo nome para o STF.

Se decidir mudar o perfil do indicado, optando por uma mulher de perfil técnico ou por um jurista com trânsito político e boa relação no Senado, Lula poderá ter mais chances de aprovar um nome antes das eleições. Para isso, o presidente teria de admitir que não tem o tamanho institucional que imaginava dentro do Congresso e aceitar uma escolha que não represente apenas sua cota pessoal.