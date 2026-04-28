Líder do governo reconhece problemas em proposta para o agro e vai defender mudanças junto ao Ministério da Fazenda

Pimenta defendeu também a necessidade de flexibilização de exigências bancárias. Camila Hermes / Agencia RBS

A proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociação de dívidas dos agricultores não desagradou apenas às entidades que representam o setor. O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT), entende que a realidade no campo exige condições mais favoráveis aos produtores e começou a trabalhar internamente para que o projeto seja alterado.

Pimenta já havia levado à cúpula do governo o sentimento de frustração de grande parte dos agricultores com a Medida Provisória (MP) 1.314, editada no ano passado para alongamento dos débitos. O nível de exigências imposto pela regulamentação, afirma o deputado, criou excesso de barreiras. De R$ 12 bilhões disponíveis para o programa, mais de R$ 4 bilhões ficaram represados.

— Há uma necessidade de flexibilização das exigências bancárias. Também precisamos de um valor maior para a renegociação alcançar mais contratos, além de ampliar carência e prazo de pagamento — disse à coluna.

Além de buscar avanço internamente, o líder do governo está discutindo uma solução junto ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do Projeto de Lei 5.122. Nesta terça-feira (28), o senador realizou um debate sobre o tema na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa e ouviu uma série de críticas de parlamentares e representantes do setor produtivo sobre o plano da Fazenda.

A dificuldade de avanço do PL 5.122 está diretamente relacionada ao uso de ao menos R$ 30 bilhões do fundo social do Pré-Sal para o alongamento das dívidas. O governo entende que a receita deve ser destinada a investimentos, não à renegociação de dívidas.

— Estabeleci como prioridade do meu trabalho nesta semana esta negociação dentro do governo para que até a semana que vem a gente possa ter uma nova proposta. O tema do endividamento se tornou um tema da agenda do país e o governo reconhece a necessidade de um plano específico para a agricultura — complemento Pimenta.

Proposta da Fazenda

Na semana passada, Durigan entregou a Calheiros um plano com possibilidade de renegociação de até R$ 81,7 bilhões em dívidas rurais em todo o país, com estimativa de alcançar mais de 100 mil contratos.

Desse total, cerca de R$ 37,46 bilhões correspondem a operações em situação regular, que poderiam ser prorrogadas, enquanto R$ 44,23 bilhões referem-se a dívidas já inadimplentes.

A proposta da Fazenda estabelece duas linhas de crédito. A primeira, com recursos controlados, prevê taxas de juros diferenciadas: 6% ao ano para beneficiários do Pronaf, 8% para produtores do Pronamp e 12% para os demais. Nessa modalidade, seria exigida uma entrada de 10% para operações adimplentes prorrogadas e de 20% para aquelas em atraso.

Além disso, há restrições quanto ao enquadramento das dívidas. Poderiam ser incluídas operações prorrogadas e adimplentes até 30 de abril, ou contratos firmados até 31 de dezembro de 2025 que tenham entrado em inadimplência entre julho de 2024 e abril deste ano. Para o setor, esse recorte deixa de fora produtores que enfrentam dificuldades desde 2020.

Uma segunda linha, com condições de mercado, seria destinada àqueles que não se enquadrarem nos critérios da primeira, com taxas de juros livres. No caso de operações vinculadas a fundos constitucionais e ao Funcafé, seriam mantidas as condições estabelecidas nos respectivos planos safra.

Fonte de recursos

Além de criticar os prazos e condições para alongamento das dívidas, o setor produtivo considera um erro a exclusão do fundo social como fonte de financiamento, e cita a possibilidade de uso da receita para mitigar prejuízos das mudanças climáticas.