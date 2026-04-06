Governo Lula quer lançar nesta semana medidas para reduzir preço do querosene de aviação

O governo Lula pretende finalizar nesta semana um conjunto de medidas que possa amenizar o impacto nas passagens aéreas do aumento do preço do querosene de aviação. O Ministério da Fazenda está avaliando propostas internas e outras elaboradas pelo Ministério dos Portos e Aeroportos.

Uma das principais iniciativas seria reduzir ou zerar a cobrança de PIS/Cofins e de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre o combustível utilizado nas aeronaves.

Segundo apurou a coluna, a análise de impacto fiscal já está sendo finalizada e será submetida em breve ao Planalto. Outra medida em estudo é a disponibilização de crédito às companhias com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac).

No último dia 1°, a Petrobras anunciou a elevação média do preço do querosene de aviação em 55%. O reajuste ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pelo confronto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O querosene de aviação figura entre os principais custos das empresas aéreas e responde por mais de 30% das despesas operacionais no Brasil. A Petrobras, maior produtora de petróleo do país, é responsável pela maior parte do refino e da oferta do combustível no mercado interno.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) afirmou que o reajuste pode gerar “consequências severas” para o setor.