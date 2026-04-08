Fim da escala 6x1 é uma “tragédia” e vai diminuir qualidade de serviços nas cidades, diz prefeito de Porto Alegre

Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Aumento de custos
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