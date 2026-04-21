Expulsão de delegado da PF pelos EUA pode reacender disputa entre Lula e Trump

A decisão da Casa Branca de proteger o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, tem potencial para desencadear uma nova crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, reacendendo tensões em uma relação que ensaiava aproximação.
Nesta terça-feira (21), o presidente Lula reagiu com indignação às informações de que o governo de Donald Trump determinou a expulsão do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho. O agente integrou a operação responsável pela detenção de Ramagem, foragido nos EUA após ser condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na chamada trama golpista.
O episódio ainda exige esclarecimentos, mas o gesto do governo norte-americano já é interpretado, nos bastidores, como um sinal de que Washington não pretende colaborar com eventuais pedidos de extradição. A medida também é vista por integrantes do governo brasileiro como uma afronta não apenas ao Executivo, mas ao próprio Estado brasileiro e às decisões de sua mais alta Corte.
A experiência adquirida no ano passado com o tarifaço econômico mostrou que o Brasil teria mais perdas que ganhos ao responder com reciprocidade. A aposta no diálogo colheu o melhor resultado possível e deu início a uma aproximação inédita entre os dois presidentes.
Agora, no entanto, a estratégia de reação é mais complexa. Além da relação comercial entre os países, inclui a disputa ideológica e de narrativas com o bolsonarismo, além do impacto econômico que a recente guerra dos Estados Unidos com o Irã tem trazido para o Brasil.
Afinal, a poucos meses das eleições, Lula vai colher o sozinho desgaste do impacto inflacionário provocado pela guerra patrocinada por Trump? Ou vai utilizar o episódio Ramagem para fortalecer o vínculo da família Bolsonaro com a Casa Branca e reforçar o discurso de defesa da nossa soberania?