Expulsão de delegado da PF pelos EUA pode reacender disputa entre Lula e Trump

Até o episódio envolvendo Ramagem e o delegado Marcelo Carvalho, Lula e Trump vinham numa crescente aproximação. EVARISTO SA and SAUL LOEB / AFP

A decisão da Casa Branca de proteger o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, tem potencial para desencadear uma nova crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, reacendendo tensões em uma relação que ensaiava aproximação.

O episódio ainda exige esclarecimentos, mas o gesto do governo norte-americano já é interpretado, nos bastidores, como um sinal de que Washington não pretende colaborar com eventuais pedidos de extradição. A medida também é vista por integrantes do governo brasileiro como uma afronta não apenas ao Executivo, mas ao próprio Estado brasileiro e às decisões de sua mais alta Corte.

A experiência adquirida no ano passado com o tarifaço econômico mostrou que o Brasil teria mais perdas que ganhos ao responder com reciprocidade. A aposta no diálogo colheu o melhor resultado possível e deu início a uma aproximação inédita entre os dois presidentes.

Agora, no entanto, a estratégia de reação é mais complexa. Além da relação comercial entre os países, inclui a disputa ideológica e de narrativas com o bolsonarismo, além do impacto econômico que a recente guerra dos Estados Unidos com o Irã tem trazido para o Brasil.