Contrato para usina a carvão em Candiota está pronto para assinatura e vai vigorar até 2040

Usina Termelétrica Candiota 3, no sul do Estado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O contrato entre o governo federal e a Âmbar Energia para contratação da Usina Termelétrica Candiota 3, na região da Campanha, está pronto para ser assinado. A etapa final do processo foi concluída com a publicação de uma portaria pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que aprovou a minuta do acordo. A usina terá contrato com a União até 2040.

Com a definição dos termos contratuais pelo MME, representantes do setor explicam que resta agora apenas a formalização entre as partes para que o contrato passe a vigorar.

Segundo o MME, os parâmetros do acordo – incluindo prazos, volumes de energia e metodologia de remuneração – foram estruturados em conformidade com as regras aprovadas pelo Congresso Nacional, estabelecendo condições que reduzam o impacto do preço final para os consumidores.

Contrato divide opiniões

O novo contrato, que foi colocado em consulta pública, prevê uma receita fixa para o empreendimento de R$ 859,8 milhões por ano, ou R$ 540,27 por MWh (megawatt-hora). Recontratado como energia de reserva, o empreendimento terá custos divididos pelos consumidores via encargo na conta de luz.

A iniciativa é criticada por ambientalistas e parte dos especialistas do setor elétrico, que consideram a contratação de usinas a carvão injustificável do ponto de vista econômico e social, além de incoerente em termos ambientais.

A Medida Provisória que autorizou a renovação, editada pelo presidente Lula no final do ano passado, também foi criticada por não prever um processo de transição justa para os trabalhadores do setor carbonífero.

Em Candiota e municípios vizinhos, contudo, a renovação do contrato é aguardada por boa parte da população desde o começo de 2025. Na usina, são aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos. Quando são consideradas todas as atividades relacionadas ao carvão, são estimados em torno de 10 mil postos de trabalho no Sul do Estado.

O presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan, contesta as críticas sobre o papel do carvão no sistema elétrico e a ideia de que o segmento seja subsidiado. Segundo ele, o uso do carvão mineral proporcionou economia de cerca de R$ 15 bilhões entre 2006 e 2023, em comparação a alternativas como o gás natural.

No ano passado, argumenta Zancan, Candiota 3 foi acionada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mesmo sem contrato com o governo, o que indicaria a necessidade dessas unidades para assegurar o funcionamento do Sistema Interligado Nacional.

O dirigente destaca ainda a importância das térmicas para a segurança energética, especialmente em períodos de escassez hídrica. Segundo ele, a região Sul – que atualmente apresenta cerca de 31,2% de armazenamento – depende tanto da importação de energia do Sudeste quanto da operação dessas usinas para garantir estabilidade ao sistema.