Antes de convencer o eleitor, Caiado precisa que o próprio partido acredite em sua candidatura

Alguém já imaginou um cenário em que integrantes do PT façam campanha para um adversário do presidente Lula? Ou que militantes do PL tomem as ruas com bandeiras de outro candidato que não seja Flávio Bolsonaro? Pois essa é uma realidade no PSD, partido que deve apoiar Lula ou Flávio em alguns Estados mesmo tendo candidato próprio, Ronaldo Caiado.

Se quiser emplacar uma candidatura competitiva, o pré-candidato do PSD tem o desafio de mostrar a viabilidade de seu projeto aos próprios correligionários, antes de convencer o eleitorado geral.

O partido de Gilberto Kassab tem espaço generoso no governo Lula desde o início da gestão — e até agora não demonstrou qualquer interesse em desembarcar do projeto. Em alguns Estados, especialmente na região Nordeste, já fechou apoio à reeleição do atual presidente. Em outros, indicou entrada na aliança com Flávio.

A escolha de Caiado dentro do próprio partido já não foi unanimidade. A prévia com os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR) deixou entusiastas de uma terceira via descontentes pelo caminho.

— O PSD teve pelo menos a coragem de lançar candidato. Pior são os outros partidos, até maiores que o PSD, que lavaram as mãos — disse Caiado, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nesta segunda-feira (06).

O ex-governador tem razão. O país caminha para uma antecipação do segundo turno porque os caciques políticos preferem investir os bilhões do orçamento público que financia campanhas para garantir grandes bancadas de deputados e senadores — retroalimentando as verbas cada vez maiores de emendas parlamentares e fundos partidário e eleitoral.

A estratégia dá cada vez mais poderes aos partidos, mas retira opção dos eleitores no primeiro turno e incentiva a polarização. Para enfrentar o pragmatismo das alianças regionais, Caiado planeja inclusive estar no palanque oposto ao próprio partido em algumas ocasiões.

— O PSD estará com o candidato do PT na Bahia e eu estarei no palanque de ACM Neto, assim também em outros Estados — explicou.

Na entrevista desta segunda, ficou claro que o pré-candidato do PSD aposta todas as suas fichas em retirar votos de Flávio e superá-lo para uma disputa com Lula no segundo turno. Para isso, quer provar por meio dos debates que sempre fez oposição à esquerda e, diferentemente de Flávio, tem ampla experiência em gestão pública.