Proposta de zerar ICMS do diesel gera resistência de 90% dos Estados, diz secretária de Fazenda do RS

Pricilla Santana participou da reunião do Confaz nesta quarta-feira (18). Maurício Tonetto / Divulgação

A proposta do governo federal de zerar o ICMS do diesel importado e compensar metade do que deixaria de ser arrecadado sofreu resistência de 90% dos Estados, de acordo com a secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Santana, que participou da reunião convocada pelo Ministério da Fazenda. Além de considerarem insuficiente a reposição parcial de tributos pela União, os representantes dos Estados argumentaram que há formas mais rápidas e simples de reduzir o preço final do combustível.

— Tecnicamente eu posso dizer que 90% dos secretários de Fazenda pontuaram as dificuldades e o quanto é complexo. E foi colocado muito claramente que teria soluções bem mais fáceis. Por que a União não subsidia diretamente o importador, sem passar pelo veículo ICMS? — argumentou a secretária, em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (19).

A proposta foi apresentada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado no qual o ministério e as secretarias de Fazenda das 27 unidades da federação definem a política de cobrança do ICMS.

Na semana que vem, o tema voltará à mesa. Além das avaliações técnicas, a palavra final será influenciada diretamente pela posição política dos governadores. Entre os pleitos do Rio Grande do Sul estará o ressarcimento integral das perdas.

— A União tem muito mais ferramentas para acomodar este ciclo (de alta do petróleo), o Rio Grande do Sul não é contemplado com royalties do petróleo. De repente podemos pensar em medidas customizadas, níveis de ressarcimento e compensação considerando a situação de cada unidade federativa — complementou Pricilla.

O diesel importado representa em torno de 27% do que é consumido no país. Zerar o ICMS sobre este volume provocaria um prejuízo mensal aproximado de R$ 70 milhões ao Rio Grande do Sul, segundo cálculo apresentado pela secretária. O impacto, acrescentou Pricilla, teria potencial inclusive para desenquadrar o Estado de parâmetros de comprometimento da receita exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.