Prisão de Vorcaro deve ser duradoura; há chance de delação do dono do Banco Master?

A decisão que autorizou a nova prisão de Daniel Vorcaro e de mais três investigados evidencia que práticas criminosas continuaram mesmo após as primeiras fases da Operação Compliance Zero, que apura a fraude do Banco Master.

Com provas robustas sobre a capacidade de reorganização do grupo e de uma rede de ameaças e intimidação, desta vez há elementos para que as prisões preventivas sigam por tempo indeterminado.

Com a restrição de liberdade, aumentou a expectativa em Brasília de que Vorcaro possa fechar um acordo de delação premiada, revelando todas as conexões que estabeleceu nos últimos anos e que permitiram a maior fraude financeira já conhecida no país.

No entanto, além da disposição do investigado, um eventual acordo vai depender da capacidade de ele revelar informações que os investigadores já não tenham acessado por outros meios.

Além de tudo, uma eventual delação daria a Vorcaro uma série de benefícios. Se ele é protagonista da fraude, os investigadores estariam dispostos a reduzir a pena a ponto de deixá-lo em liberdade em pouco tempo?

Há ainda o evidente interesse de grupos políticos em abafar as relações estabelecidas nos últimos anos com o banqueiro. Por isso, é esperada uma forte pressão externa para que não seja fechado um acordo de delação.

Prisão por tempo indeterminado

Na decisão de Mendonça, há fartos elementos que demonstram a necessidade de manutenção das prisões por tempo indeterminado. O ministro entende que "acaso os investigados permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes públicos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada".

Segundo Mendonça, as atividades criminosas continuaram a ocorrer mesmo após o início do inquérito e as operações dele decorrentes.

Permitir que permaneçam em liberdade significa manter em funcionamento uma organização criminosa que já produziu danos bilionários à sociedade. Sob outro prisma, há risco concreto de destruição de provas, pois os investigados demonstraram possuir meios de acesso a documentos sensíveis e a sistemas estatais, além do domínio de empresas instrumentalizadas para a prática de ilícitos de seus interesses ANDRÉ MENDONÇA Ministro do STF, na decisão em que ordenou a prisão de Daniel Vorcaro

Em novembro do ano passado, Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel foram presos quando tentavam embarcar em um jatinho para o exterior, o que foi visto como uma tentativa de fuga. Cinco dias depois, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região os colocou em liberdade, sob argumento de que os crimes atribuídos “não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa”.