Lula convoca Edegar Pretto para conversa sobre candidatura ao governo do RS

Em meio ao impasse sobre a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, o presidente Lula convocou o pré-candidato do PT, Edegar Pretto, para uma conversa no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (30). O encontro deve decidir se Pretto manterá o projeto ou se o partido formará uma aliança de primeiro turno com a pré-candidata do PDT, Juliana Brizola.
A resistência do PT gaúcho sobre ceder a cabeça de chapa à neta de Leonel Brizola aumentou nos últimos dias. O diretório estadual do partido reforçou a escolha de Pretto e passou a dizer nos bastidores que só abrirá mão do projeto mediante imposição "de cima para baixo".
Escolhido por Lula para organizar os palanques estaduais, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, tem defendido que Juliana seja a cabeça de chapa na candidatura como forma de potencializar a aliança em torno da reeleição de Lula. Na semana passada, Edinho recebeu Pretto e o presidente do PT gaúcho, Valdeci Oliveira, para buscar uma solução, mas o impasse continuou.
A reunião entre Lula e Pretto deve ser definitiva sobre a candidatura. Nos bastidores, o ex-presidente da Companha Nacional de Abastecimento (Conab) diz que defenderá até o fim a necessidade de candidatura própria. A aliados, ele também descartou a possibilidade de ser vice de Juliana. Caso Lula determine a retirada da candidatura, Pretto avalia concorrer a deputado federal.