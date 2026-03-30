Lula convoca Edegar Pretto para conversa sobre candidatura ao governo do RS

Nos bastidores, o ex-presidente da Conab diz que defenderá até o fim a necessidade de candidatura própria. Eduardo Rocha / Divulgação

A resistência do PT gaúcho sobre ceder a cabeça de chapa à neta de Leonel Brizola aumentou nos últimos dias. O diretório estadual do partido reforçou a escolha de Pretto e passou a dizer nos bastidores que só abrirá mão do projeto mediante imposição "de cima para baixo".

Escolhido por Lula para organizar os palanques estaduais, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, tem defendido que Juliana seja a cabeça de chapa na candidatura como forma de potencializar a aliança em torno da reeleição de Lula. Na semana passada, Edinho recebeu Pretto e o presidente do PT gaúcho, Valdeci Oliveira, para buscar uma solução, mas o impasse continuou.