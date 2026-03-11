Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Dívida no campo
Notícia

Presidente do Senado sinaliza apoio à renegociação de dívidas do agro, mas projeto ainda sofre resistência do governo Lula 

Após reunião com Davi Alcolumbre, comitiva liderada por Eduardo Leite aponta avanço na tentativa de destravar auxílio a produtores afetados por eventos climático

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS