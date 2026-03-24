Por que as chances de Bolsonaro voltar à cadeia são mínimas

Ex-presidente foi internado em 13 de março para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Ao conceder prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes não levou em conta apenas o estado de saúde delicado do ex-presidente, mas também o ambiente político adverso ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, a reavaliação prevista para daqui a 90 dias dificilmente resultará em retorno ao regime fechado – a menos que haja descumprimento das regras impostas.

Além do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República à prisão domiciliar, o ministro vinha sendo alvo de pressão interna dentro da própria Corte. Diante de episódios recentes que expõem o STF à crítica pública, Moraes foi alertado por colegas de que manter Bolsonaro no Complexo da Papuda poderia transferir ao tribunal a responsabilidade direta por eventual agravamento de seu quadro clínico.

Conhecido pelo rigor em decisões na área criminal, Moraes foi obrigado , neste caso, a flexibilizar o regime. Ainda assim, buscou resguardar sua atuação por meio de uma decisão extensa, na qual detalha as condições de custódia e os cuidados médicos garantidos ao ex-presidente enquanto esteve sob responsabilidade do Estado – antecipando-se a possíveis questionamentos.

As medidas impostas na prisão domiciliar também seguem uma linha restritiva: incluem monitoramento, segurança policial permanente, proibição de aglomerações nas imediações da residência e limitação de visitas a familiares diretos. O objetivo é afastar a percepção de tratamento privilegiado em razão da relevância política de Bolsonaro.

A concessão da domiciliar temporária, embora apresentada como excepcional, reforça o entendimento de que não houve mudança substancial no quadro jurídico que justificou a prisão inicial – exceto pela necessidade de evitar riscos à saúde do ex-presidente.

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Independentemente da evolução clínica, a tendência é que laudos médicos continuem a apontar que o ambiente domiciliar oferece melhores condições para recuperação, reduzindo a probabilidade de regressões.