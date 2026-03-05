Mensagens mostram o que nos corredores do Congresso já era certeza: as conexões de Vorcaro com influentes líderes do centrão

Senador Ciro Nogueira é um dos envolvidos na rede de Vorcaro e foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Geraldo Magela / Agência Senado/Divulgação

As mensagens obtidas com a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro mostram suas conexões com líderes do centrão e reforçam o que já se sabe há bastante tempo no Congresso: o banqueiro tinha livre acesso a gabinetes de caciques partidários, negociava projetos legislativos que beneficiavam seus negócios e oferecia uma série de vantagens a quem estivesse disposto a ajudá-lo no projeto que terminou como a maior fraude financeira já conhecida na história do país.

Até agora, os achados mais graves envolvem o presidente nacional do PP e senador Ciro Nogueira (PI). Além da relação de amizade entre os dois, com trocas de dezenas arquivos e documentos pelo celular, o material demonstra uma possível troca de favores. Nogueira apresentou emenda a um projeto que beneficiaria diretamente o Banco Master e teria potencial de tornar a fraude ainda maior. O objetivo era aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil por CPF para R$ 1 milhão.

As mensagens também evidenciam que Nogueira e o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, voaram em um helicóptero do banqueiro para um evento de Fórmula 1 em São Paulo. Curiosamente, os dirigentes partidários se manifestaram em defesa da atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli como relator do caso Master.

Sem consultar os demais integrantes dos partidos, Nogueira e Rueda assinaram uma nota condenando as críticas que fizeram Toffoli deixar o caso sob suspeita de blindar investigados.

Os caciques do centrão argumentaram na ocasião que apenas um lado da história tem sido repetido "inúmeras vezes sem base sólida", e que estão sendo criadas narrativas para "colocar a opinião pública contra o ministro".

Com a sequência das perícias em celulares apreendidos com Vorcaro e seus aliados, a PF pretende avançar nas próximas semanas para determinar como as relações políticas do banqueiro se desdobraram em vantagens concretas.

Além de líderes do centrão, as mensagens já indicam uma relação de proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em conversa com a namorada, Vorcaro citou um encontro reservado com o ministro durante período de descanso. O banqueiro contratou o escritório da esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci.