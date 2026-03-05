Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Caso Master
Notícia

Mensagens mostram o que nos corredores do Congresso já era certeza: as conexões de Vorcaro com influentes líderes do centrão

Banqueiro oferecia vantagens e se considerava amigo íntimo dos presidentes do PP e do União Brasil

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS