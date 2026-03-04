Mendonça repreende PGR por demora na análise do pedido de prisão de Vorcaro

Na decisão que autorizou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e outros três investigados no inquérito do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, repreendeu a Procuradoria-Geral da República (PGR) pela demora na análise dos pedidos da Polícia Federal (PF). Além de incomum, o envio deste recado direto demonstra a insatisfação do ministro com a forma como o caso está sendo conduzido pela procuradoria.

Ao receber o pedido de manifestação em até 72 horas, a PGR afirmou que não havia “indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito”. Mendonça lamentou a postura e listou motivos que considerava mais do que suficientes para a análise célere.

"A representação formulada pela Polícia Federal traz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. É preciso ressaltar que a urgência na tramitação deste feito decorre do perigo iminente a bens jurídicos da mais elevada relevância e de envergadura constitucional", escreveu.

Mendonça considerou que as evidências dos ilícitos mostram risco concreto de interferência nas investigações. Rosinei Coutinho/STF / Divulgação

Mendonça considerou que as evidências dos ilícitos mostram risco concreto de interferência nas investigações e a urgência para adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal. Para reforçar seus argumentos e a contrariedade à postura da PGR, ele listou: