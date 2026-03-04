Deputada Silvana Covatti deverá ser a vice de Zucco na corrida ao Piratini

Silvana Covatti recebeu Luciano Zucco em seu gabinete. Gabinete Silvana Covatti / Divulgação

A deputada estadual Silvana Covatti (PP) deve ser anunciada nos próximos dias como candidata a vice-governadora na chapa de Luciano Zucco (PL) ao Piratini. Nos bastidores, a decisão já está tomada, segundo apurou a coluna.

Na terça-feira (3), Zucco foi até o gabinete de Silvana, em Porto Alegre, para discutir a iminente aliança. Após o encontro, elogiou a trajetória da deputada e sublinhou o fato de ela ter sido a única mulher a presidir a Assembleia Legislativa.

— Eu fico muito feliz com a possibilidade de a Silvana ser minha vice, ela agrega muito. Mas a decisão final é do Progressistas — ponderou o deputado.

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Nesta semana, o deputado estadual Ernani Polo (PP) já havia anunciado desistência de sua pré-candidatura ao Piratini, o que retirou o último empecilho para a aliança do partido com o PL.