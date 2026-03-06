Alexandre de Moraes será investigado? Motivo tem de sobra

Ocontato entre os dois foram muito além das relações sociais ou de eventuais encontros comuns, segundo jornal. ROSINEI COUTINHO / STF / Divulgação

A revelação da troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez deveria ser mais do que suficiente para a abertura de uma investigação contra o ministro. O que foi enviado por ele ficou protegido pelo uso de um artifício utilizado justamente para esconder o conteúdo dos envios em aplicativos de mensagens. O contexto evidencia, no entanto, uma relação de proximidade e de possível troca de favores. O que falta, então, para o caso ser investigado?

Em 135 anos de história do STF, nunca um ministro foi processado ou afastado por crime comum ou de responsabilidade. Os caminhos para a abertura de um processo dependem de iniciativa do Senado ou do procurador-geral da República, cargo ocupado hoje por Paulo Gonet.

O que foi revelado até agora é uma mínima parte da quebra de sigilo de Vorcaro. Mas o material já foi suficiente para demonstrar uma relação no mínimo inadequada dele com Moraes, especialmente pelo fato de a esposa do ministro, Viviane Barci, ter sido contratada pelo banco com um contrato de R$ 129 milhões em um período de três anos.

Segundo reportagem assinada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, os contatos entre os dois foram muito além das relações sociais ou de eventuais encontros comuns em círculos políticos e empresariais de Brasília.

Quando um ministro do Supremo, que concentra poder decisório em investigações sensíveis e em processos de enorme impacto político e econômico, aparece de alguma forma conectado a personagens sob escrutínio, a exigência de transparência precisa ser máxima. É justamente por isso que os mecanismos de controle existem. Não se trata de prejulgamento, mas de preservação institucional.

Apurar o fato não representa, em hipótese alguma, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, como alguns ministros sugerem. Confundir investigação com ataque institucional é uma distorção perigosa. O que está em discussão não é o papel da Corte nem a legitimidade do STF — pilares essenciais da democracia brasileira —, mas a eventual conduta individual de um ministro e possíveis relações que precisam ser esclarecidas.

O episódio revelado pela reportagem parece ultrapassar o patamar das controvérsias jurídicas ou dos debates sobre limites institucionais. O que está em jogo é algo mais sensível: a possibilidade de uma relação imprópria entre um ministro da mais alta Corte do país, o escritório profissional de sua esposa e um banqueiro sob investigação.

Se confirmado, esse será o fato mais grave já associado à atuação de Moraes no Supremo.

Ignorar sinais de possível conflito de interesses no topo do Judiciário, ao contrário, cobra um preço alto: o desgaste da confiança pública. E confiança, uma vez perdida, é muito mais difícil de recuperar do que qualquer reputação individual.