A estratégia do governo Lula para amenizar o desgaste eleitoral da alta dos combustíveis

Proposta é proteger motoristas e famílias do aumento de preços. Evaristo Sa / AFP

O governo Lula criou uma força-tarefa para implementar medidas que possam amenizar o impacto do aumento de combustíveis e ao mesmo tempo definiu uma estratégia de comunicação para exaltar a responsabilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na crise de preços. A ideia é explorar o alinhamento da família Bolsonaro e de outros adversários políticos com a linha defendida por Trump.

Na última semana, ao anunciar a isenção de impostos federais do diesel e outras medidas voltadas à redução dos preços, o presidente Lula já havia citado os impactos da guerra para o Brasil. Agora, os ministros responsáveis por medidas adicionais foram orientados a reforçar a ideia.

Após a reunião em que propôs aos Estados a suspensão temporária de cobrança de ICMS do diesel importado, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, deixou de lado a formalidade técnica que marca suas declarações e sublinhou a responsabilidade de Trump na crise.

— Há uma preocupação do presidente Lula em não transferir às famílias e aos caminhoneiros o custo de uma guerra que tem apoio de um segmento de extremistas da sociedade, mas não tem apoio do governo. E a gente tem que lidar dentro das regras da administração e das empresas publicas para mitigar impactos — argumentou Durigan, que deverá assumir o comando da pasta no final da semana, após a exoneração do ministro Fernando Haddad.

Em entrevista coletiva, Durigan também fez questão de pontuar diferenças de postura com o governo de Jair Bolsonaro, que impôs um corte de ICMS aos Estados sem oferecer compensação. A proposta apresentada nesta quarta-feira (18) aos secretários estaduais de Fazenda prevê subvenção de 50% pela União sobre corte temporário de ICMS sobre o diesel importado.

Horas antes, ao anunciar fiscalização mais rigorosa contra empresas que não respeitam a tabela de preço mínimo do frete, o ministro dos Transportes, Renan Filho, também fez comparações com o governo passado.

Ressaltou que praticamente não havia fiscalização sobre o descumprimento do piso até 2023, e agora há intensificação do controle como forma de proteger os motoristas de contratos abusivos.

Com as medidas internas e a linha de comunicação, o governo tenta reduzir as mobilizações por uma greve dos caminhoneiros, mas também se antecipar ao debate eleitoral que certamente será influenciado pela crise de preços.