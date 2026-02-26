Quebra de sigilo do filho de Lula é a maior derrota do governo desde o início da CPI do INSS

Lulinha teria sido citado em delações de altos dirigentes do órgão de previdência. JUCA VARELLA / ESTADÃO CONTEÚDO

A aprovação do requerimento de quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, pela CPI do INSS, leva apreensão ao Palácio do Planalto e significa a maior derrota do governo na comissão parlamentar de inquérito. Embora Lulinha não seja formalmente investigado, despertou atenção dos investigadores a possível ligação entre ele e Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema criminoso.

O pedido de quebra de sigilo na CPI ganhou força após o portal Metrópoles divulgar a informação de que dois dirigentes do alto escalão do INSS firmaram acordos de delação premiada para detalhar o esquema e citaram Lulinha, além de outras pessoas com acesso ao poder, como a ex-ministra do governo Bolsonaro Flávia Peres (antes, Flávia Arruda).

Até agora, o Planalto havia conseguido conter o avanço de medidas mais sensíveis na CPI, seja por meio da articulação política, seja pela divisão interna da oposição, que também tenta proteger possíveis envolvidos no esquema na gestão Bolsonaro.

A aprovação da quebra de sigilo, porém, expôs fragilidade. Mais do que um revés regimental, o gesto tem forte simbolismo: pela primeira vez, a CPI avança diretamente sobre o entorno familiar do presidente.

Em ano eleitoral, é evidente que a decisão da CPI se torna um combustível poderoso para a oposição. Se alguma evidência concreta vier a comprovar envolvimento de Lulinha na fraude contra aposentados – um dos grupos mais sensíveis do ponto de vista eleitoral –, o dano político pode ser profundo.

Além de tudo, a fraude do INSS atinge diretamente uma base histórica do lulismo e reabre memórias de crises passadas que tiveram como pano de fundo suspeitas envolvendo familiares do presidente.