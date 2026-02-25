Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro já tem data para ir ao RS

Flavio Bolsonaro reuniu-se com Zucco nesta quarta-feira (25). Evaristo Sa / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estará no Rio Grande do Sul em 28 de março para cumprir sua primeira agenda no Estado na condição de pré-candidato à presidência da República. Ele desembarca no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para participar do ato que marcará o lançamento da pré-campanha do deputado Luciano Zucco ao governo gaúcho.

A viagem foi acertada em reunião entre Flávio e Zucco nesta quarta-feira (25), em Brasília, e antecipada à coluna.

O evento deve reunir lideranças estaduais e nacionais e contará com a presença de representantes dos partidos que articulam a formação de uma coligação majoritária no Estado: PL, PP, Novo, Podemos e Republicanos.

Na ocasião, também deverão ser apresentados nomes cotados para compor as chapas proporcionais e majoritárias, incluindo pré-candidaturas à Câmara dos Deputados, ao Senado e à Assembleia Legislativa.

Segundo Zucco, a participação do pré-candidato à Presidência simboliza um movimento de união no campo conservador.