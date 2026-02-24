Por que o STF mudou de ideia e agora toma iniciativa de barrar penduricalhos?

Plenário do Supremo Tribunal Federal. Antonio Augusto / STF/Divulgação

Não é novidade para nenhum brasileiro o empenho de membros da carreira do Judiciário em multiplicar as verbas indenizatórias que eles mesmo recebem. O que causa estranheza, agora, é a disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) — que contribuiu para a consolidação desses penduricalhos — em se apresentar como protagonista no combate a privilégios que asseguram rendimentos muito acima do teto constitucional de R$ 46,3 mil.

Convém lembrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável nos últimos anos por editar resoluções que criaram uma extensa lista de benefícios, é presidido pelo chefe do próprio STF. As decisões recentes dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, nesse contexto, acabam por rever mecanismos que integrantes da própria Corte ajudaram a consolidar.

A guinada do STF é uma evidente tentativa de recompor a imagem da Corte diante da opinião pública, em meio à tensão institucional provocada pelo caso Master. Ao mesmo tempo, as iniciativas transferem ao Congresso a responsabilidade por eventuais novos benefícios, ao exigir que verbas indenizatórias passem a ser aprovadas por lei. Não por acaso, a iniciativa partiu de dois dos ministros com maior habilidade política dentro do tribunal: Dino e Gilmar.